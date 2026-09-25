Яд, который не берёт даже кипяток: Токсиколог предостерёг от покупки икры на сомнительных сайтах

Покупка дешёвой икры на сомнительных интернет-ресурсах, в социальных сетях или с рук несёт в себе колоссальные риски для жизни. Нарушение технологий заготовки и нелегальные консерванты способны превратить праздничное угощение в смертельный яд, предупредил в беседе с Life.ru врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

Самый основной и опасный яд, который вырабатывается в безвоздушной среде, когда банка закрыта герметично, — это ботулотоксин. Ботулизм поражает нервную систему. Далее у нас идут кишечные палочки, сальмонеллы, стафилококки. Они появляются, если не соблюдаются санитарные нормы. Это вызывает острое пищевое отравление или токсикоинфекцию. Икра, конечно, вкусная и полезная, но если она сопряжена с вышеперечисленными опасностями, то может вызвать тяжелейшие отравления вплоть до смертельных исходов. Особенно страшен ботулизм. Михаил Кутушов Врач-токсиколог, профессор

Помимо бактерий, угрозу несут природные токсины рыб. Икра некоторых пресноводных видов во время нереста насыщена ципринолом — ядом, провоцирующим сильнейшие боли и рвоту, который невозможно разрушить даже длительной температурной обработкой. Ситуацию усугубляет способность рыбы накапливать из загрязненных водоемов соли тяжёлых металлов, свинец, ртуть и пестициды.

Отдельное внимание профессор обратил на запрещённый консервант уротропин (добавка Е239), который браконьеры продолжают использовать для продления срока годности. В кислой среде икры это вещество трансформируется в формальдегид — опасный клеточный токсин.

«Поэтому сомнительную икру у незнакомых людей или в сомнительных соцсетях лучше не брать. Ни в коем случае, если хотите встретить Новый год живыми и здоровыми! Лучше переплатить, но позаботиться о здоровье. Вы же не каждый день её едите, поэтому на праздник можно раскошелиться больше, но зато точно знать, что не отравитесь. Травятся-то обычно целыми семьями», — предупредил эксперт.