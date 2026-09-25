Щучья икра вместо красной: В АКОРТ рассказали, чем заменить подорожавший деликатес

Красная икра нового улова к концу сентября стоит в среднем 18–20 тысяч рублей за килограмм, а отдельные позиции уже достигли 23 тысяч. Главной причиной стал резкий спад добычи тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке. Об этом рассказал RG.ru председатель АКОРТ Станислав Богданов.

На 23 сентября килограмм икры горбуши урожая 2026 года в крупной специализированной сети продавался за 18,6 тысячи рублей, кеты — за 19,5 тысячи, кижуча — за 18,9 тысячи, нерки — за 17,9 тысячи. За год последняя подорожала вдвое, горбуша прибавила 79%, кижуч — 69%, кета — 47%.

К 21 сентября дальневосточные рыбаки добыли лишь 97,5 тысячи тонн лососевых против 335,5 тысячи годом ранее. Возможный итог путины оценивается в 100–110 тысяч тонн. Вместе с уловом примерно втрое сократился и выпуск икры, хотя покупательский спрос в сетях пока остаётся стабильным.

Сэкономить можно, выбрав продукцию прошлогоднего сезона или икру выращенной форели. Ещё доступнее варианты из минтая, сельди, мойвы и других рыб: первые два вида стоят около тысячи рублей за килограмм. Банка щучьей обойдётся примерно в 700–1700 рублей.

«Лососевую икру можно заменить на щучью — раньше это был царский деликатес», — отметил эксперт.

Самым бюджетным решением остаётся имитированная или структурированная икра. Современные технологии позволяют приблизить её вкус и внешний вид к натуральному продукту при значительно меньших расходах.

Ранее Life.ru сообщал, что летом красная икра нового улова уже подорожала до 20,4 тысячи рублей за килограмм. Тогда рост стоимости также связывали с ожидаемым сокращением добычи тихоокеанских лососей и уменьшением производства деликатеса.