Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 сентября, 14:56

ДРУК отказалась от экспорта красной рыбы и икры из-за слабого вылова

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания (ДРУК) отказалась от экспорта красной рыбы и икры из-за ограниченного вылова в этом сезоне. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме.

По его словам, весь доступный объём продукции ДРУК планирует направить на внутренний рынок, чтобы обеспечить российских покупателей красной рыбой и икрой. Решение принято на фоне слабой лососёвой путины. Шестаков ранее называл нынешний сезон «совсем неудачным» и прогнозировал итоговый вылов лососёвых на уровне 100–110 тысяч тонн.

На начало сентября российские рыбаки добыли около 90 тысяч тонн лососёвых, что примерно в 2,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение уловов уже отразилось на объёме предложения и стоимости продукции.

При этом в Росрыболовстве подчёркивают, что общий объём добычи водных биоресурсов в стране остаётся высоким за счёт других видов рыбы. К 14 сентября российские рыбаки выловили почти 3,5 млн тонн, в том числе выросла добыча минтая и тихоокеанской сельди.

ЦРПТ: Производство красной икры в России сократилось втрое
ЦРПТ: Производство красной икры в России сократилось втрое

Ранее Life.ru сообщал, что вылов красной рыбы в России в 2026 году может сократиться примерно на треть. Эксперты при этом отмечали, что дефицита красной рыбы и икры на внутреннем рынке не ожидается, хотя объём предложения будет ниже прошлогоднего.

Больше новостей о производстве, торговле и российских компаниях — в разделе «Бизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Росрыболовство
  • Бизнес
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar