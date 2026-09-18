ДРУК отказалась от экспорта красной рыбы и икры из-за слабого вылова

Дальневосточная рыбопромышленная управляющая компания (ДРУК) отказалась от экспорта красной рыбы и икры из-за ограниченного вылова в этом сезоне. Об этом заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Международном рыбопромышленном форуме.

По его словам, весь доступный объём продукции ДРУК планирует направить на внутренний рынок, чтобы обеспечить российских покупателей красной рыбой и икрой. Решение принято на фоне слабой лососёвой путины. Шестаков ранее называл нынешний сезон «совсем неудачным» и прогнозировал итоговый вылов лососёвых на уровне 100–110 тысяч тонн.

На начало сентября российские рыбаки добыли около 90 тысяч тонн лососёвых, что примерно в 2,5 раза меньше показателя за аналогичный период прошлого года. Снижение уловов уже отразилось на объёме предложения и стоимости продукции.

При этом в Росрыболовстве подчёркивают, что общий объём добычи водных биоресурсов в стране остаётся высоким за счёт других видов рыбы. К 14 сентября российские рыбаки выловили почти 3,5 млн тонн, в том числе выросла добыча минтая и тихоокеанской сельди.

Ранее Life.ru сообщал, что вылов красной рыбы в России в 2026 году может сократиться примерно на треть. Эксперты при этом отмечали, что дефицита красной рыбы и икры на внутреннем рынке не ожидается, хотя объём предложения будет ниже прошлогоднего.