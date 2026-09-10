ЦРПТ: Производство красной икры в России сократилось втрое

С начала лососевой путины в России ввели в торговый оборот 2,6 тыс. тонн красной икры — почти втрое меньше, чем год назад. Данные за период с 20 мая по 7 сентября предоставил газете «Известия» Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы «Честный знак».

За те же месяцы 2025 года в системе маркировки зарегистрировали 7,66 тыс. тонн продукции, а в 2024-м — 5,15 тыс. тонн. Таким образом, нынешний объём сократился на 66 и 49% соответственно. В ЦРПТ связывают спад с неудачной лососевой путиной. По последним данным Росрыболовства, российские рыбаки добыли свыше 92 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Перед началом сезона учёные рассчитывали на улов около 227 тыс. тонн. Однако в начале сентября глава Росрыболовства Илья Шестаков снизил прогноз до 100–110 тыс. тонн и назвал путину «совсем неудачной». Годом ранее рыбаки добыли около 335,5 тыс. тонн лососёвых.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов считает одной из причин глобальное потепление. По его версии, высокая температура воды могла изменить подходы лососёвых к местам нереста.

Ранее Life.ru рассказывал, что вылов лососёвых в России отстаёт от прошлогоднего почти в 2,5 раза. Снижение добычи отразится на рынке. В Росрыболовстве указали, что предложение сократится, а цены уже превышают уровень предыдущих лет.