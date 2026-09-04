Росрыболовство: Вылов лососёвых в 2026 году отстает от прошлогоднего в 2,5 раза

К началу сентября 2026 года российские рыбаки добыли около 90 тыс. тонн лососевых. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

Показатели текущего сезона почти в 2,5 раза ниже, чем за аналогичный период прошлого года. «Темпы плохие. Пока поймали около 90 тыс. тонн — практически в 2,5 раза хуже, чем в прошлом году», — заявил руководитель ведомства.

По его оценке, путина близится к завершению, и итоговый результат составит 100–110 тыс. тонн. Шестаков назвал нынешний сезон «совсем неудачным», отметив, что финальные цифры будут зависеть от работы Сахалина.

Снижение добычи отразится на рынке. Глава Росрыболовства указал, что предложение сократится, а цены уже превышают уровень предыдущих лет.

Для сравнения: в 2025 году Россия сохранила мировое лидерство по вылову тихоокеанских лососей с результатом около 335,5 тыс. тонн. Годом ранее показатель составлял 235,5 тыс. тонн — минимум за два десятилетия.

Шестаков также отметил, что спад затронул всех основных добытчиков дальневосточного лосося. «США, Япония, чуть-чуть Канада — везде в этих странах также критичное снижение объёмов добычи», — подчеркнул он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что знает о сложной ситуации с выловом лосося в России. По информации ВНИРО, к концу августа вылов лососёвых в России составил 89,6 тыс. тонн. Это заметно ниже прошлогоднего уровня, когда к той же дате было добыто 223,6 тыс. тонн. Эксперты связывают такую динамику с естественной цикличностью запасов: промысел в чётные годы традиционно слабее из-за жизненного цикла горбуши, являющейся основой уловов.