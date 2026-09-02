Глава Росрыболовства Шестаков: Россияне не доедают порядка 5 кг рыбы в год

Россияне в среднем потребляют около 23–23,5 килограмма рыбы в год, что примерно на 5 килограммов меньше установленного ориентира. Об этом сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на Восточном экономическом форуме.

«Если у нас стоит ориентир составляет порядка 28 килограммов на человека в год, то сейчас мы потребляем 23–23,5 килограмма», — заявил Шестаков на сессии, посвящённой продвижению рыбной продукции.

Глава ведомства отметил, что для увеличения потребления необходимо проводить системную работу. В частности, речь идёт о развитии доступности и популяризации рыбной продукции. По словам Шестакова, для этого была создана дорожная карта и АНО «Агентство по продвижению рыбной продукции», которая уже начала работу в этом направлении. Глава Росрыболовства добавил, что задача заключается не только в увеличении объёмов потребления, но и в развитии локальных рыбных брендов.

Ранее сообщалось, что в сахалинском Невельске возобновляет работу комплекс по переработке морепродуктов. В его восстановление планируют вложить более 250 миллионов рублей. Суточная мощность предприятия составит около 50–60 тонн готовой продукции. На первом этапе завод сконцентрируется на переработке лососёвых видов рыб — это наиболее востребованное направление в регионе в сезон путины.