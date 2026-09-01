В Невельске на Сахалине перезапускают комплекс по переработке морепродуктов

В сахалинском Невельске возобновляет работу комплекс по переработке морепродуктов. В его восстановление планируют вложить более 250 миллионов рублей. Об этом сообщил представитель «Дальневосточной рыбопромышленной управляющей компании» (ДРУК), передаёт РИАМО.

Суточная мощность предприятия составит около 50–60 тонн готовой продукции. На первом этапе завод сконцентрируется на переработке лососёвых видов рыб — это наиболее востребованное направление в регионе в сезон путины.

Проект реализуется совместно с «Приморской рыболовной компанией», которая входит в структуру ДРУК. Перезапуск позволит задействовать производственные мощности, которые долгое время простаивали.

Для работы в пиковый сезон — с сентября по октябрь — уже набран штат примерно из 80 человек. Из них около 60 — непосредственно обработчики рыбы.

А ранее Life.ru рассказывал, что Россия увеличила поставки рыбы в ЕС в 1,7 раза за месяц. Главным покупателем стала Германия, импортировавшая товар на 42,3 млн евро. Следом расположились Франция с 14,4 млн, Нидерланды с 8,4 млн, Польша с 4,4 млн и Дания с 2,6 млн евро.