Российская рыба понадобилась Европе: Поставки в ЕС подскочили до максимума с 2024 года

Россия в июне увеличила поставки рыбы в Евросоюз в 1,7 раза по сравнению с маем — до 74,9 млн евро. Это максимальная месячная сумма с ноября 2024 года, следует из данных Евростата, которые изучило «РИА Новости».

Рост заметен и в годовом выражении: по сравнению с июнем 2025-го европейские закупки российской рыбной продукции увеличились на 22%. Главным покупателем стала Германия, импортировавшая товар на 42,3 млн евро. Следом расположились Франция с 14,4 млн, Нидерланды с 8,4 млн, Польша с 4,4 млн и Дания с 2,6 млн евро.

Основную часть июньских поставок составили рыбное филе и мясо — на 60,6 млн евро, что в 1,8 раза превышает майский показатель. В первую очередь европейские страны закупали замороженное филе минтая и трески.

Ещё на 10,8 млн евро ЕС приобрёл мороженую российскую рыбу, преимущественно треску. Закупки готовой рыбной продукции выросли в 2,3 раза и достигли 3,2 млн евро. Поставки охлаждённой камбалы и других видов увеличились с 16 тысяч евро в мае до 361 тысячи в июне.

При этом статистика за всё первое полугодие выглядит иначе. С января по июнь страны Евросоюза импортировали российской рыбы на 352,2 млн евро — это на 8% меньше, чем за тот же период годом ранее.

В июле Евросоюз исключил российскую рыбу и морепродукты из проекта новых санкций. Глава евродипломатии Кая Каллас тогда признала, что эта продукция имеет для отдельных стран ЕС особое значение, поэтому предложение о полном эмбарго сняли с обсуждения.