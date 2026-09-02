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Опубликовано 2 сентября, 15:06

Путин заявил, что знает о сложной ситуации с выловом лосося в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что знает о непростой ситуации с выловом лосося в стране в этом году. Тему подняли во время презентации результатов развития Дальнего Востока во Владивостоке.

О ходе лососевой путины главе государства рассказал вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он отметил, что вылов лосося имеет цикличный характер и показатели этого года оказались не самыми высокими.

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«Я знаю», — коротко ответил Путин.

По данным ВНИРО, к 31 августа российские рыбаки добыли около 89,6 тыс. тонн лососей. Годом ранее к той же дате показатель составлял 223,6 тыс. тонн. При этом специалисты подчёркивают цикличность промысла: чётные годы считаются менее продуктивными из-за особенностей жизненного цикла основного промыслового вида — горбуши.

Ещё перед началом путины Росрыболовство прогнозировало вылов примерно в 230 тыс. тонн против 335 тыс. тонн по итогам 2025 года. Основную часть улова традиционно должна обеспечить Камчатка.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в 2026 году вылов красной рыбы может сократиться примерно на треть. При этом представители отрасли не ожидают дефицита лосося и красной икры на внутреннем рынке.

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Марина Фещенко
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