ФАС сообщила о снижении торговых наценок в 19 регионах

Соглашения между региональными властями, торговыми сетями, производителями и поставщиками помогли снизить среднюю наценку на отдельные товары в 19 регионах. По данным ФАС России, показатель уменьшился с 19,8% до 11,2%.

Снижение зафиксировали во всех субъектах, которые представили ведомству соответствующую статистику. В Ивановской области наценка сократилась с 30% до 10%, в Калужской — с 27,5% до 10%, а в Новосибирской — с 24% до 8,2%.

В семи регионах товары, включённые в соглашения, продавались почти на 10% дешевле аналогичной продукции в тех же магазинах. В ФАС отметили, что позиции с ограниченной наценкой остаются в наличии у присоединившихся к механизму продавцов. В среднем их доля в продажах соответствующей категории составила 32,9%.

Служба рекомендует заключать такие соглашения перед периодами сезонного спроса и одновременно принимать дополнительные меры для стабилизации цен. Сейчас ФАС призывает регионы активнее использовать механизм для сахара и куриных яиц. По состоянию на сентябрь соглашения по этим продуктам действуют в 47 регионах.

Ранее ФАС уже отчитывалась о результатах соглашений на примере сахара. Life.ru писал, что после договорённостей властей и бизнеса цены на отдельные позиции продукта снизились в среднем на 7% в шести регионах, а торговые наценки уменьшились на 7,4% в 12 субъектах. На тот момент соглашения по сахару и яйцам действовали в 47 регионах, а всего механизм охватывал 66 субъектов и почти 15 тысяч организаций. свежие данные службы показали, что эффект распространился и на другие товары.