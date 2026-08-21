В ФАС заявили о снижении цен на сахар на 7% в регионах России

Цены на отдельные позиции сахара снизились в ряде российских регионов после заключения соглашений между властями и участниками рынка. Об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба.

По данным ведомства, стоимость «социальных» позиций сахара в шести регионах снизилась в среднем на 7%. Кроме того, в 12 регионах уменьшились торговые наценки на этот продукт — в среднем на 7,4%.

Положительный эффект зафиксировали, в частности, в Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Ульяновской, Орловской, Пензенской, Волгоградской, Калужской и Ивановской областях, а также в Карелии, Коми, Крыму и Тыве.

В ФАС отметили, что соглашения между региональными властями и компаниями заключаются в рамках постановления правительства РФ № 662. По состоянию на август 2026 года такие договорённости действуют в 66 регионах России с участием почти 15 тысяч организаций.

Большая часть соглашений касается социально значимых товаров. В частности, договорённости по сахару и яйцам заключены в 47 регионах, по молоку — в 55, по хлебу — более чем в 50 субъектах.

В антимонопольной службе добавили, что регионы самостоятельно определяют перечень товаров, по которым необходимо заключать такие соглашения. По оценке ФАС, в регионах с действующими договорённостями динамика цен лучше, чем там, где подобные меры не применялись.

Ранее Life.ru сообщал о снижении стоимости социально значимых продуктов в российских торговых сетях. По данным АКОРТ, в июле цены на товары первой необходимости в среднем снизились на 7,2%, при этом дешевле стали в том числе сахар, яйца, масло и другие продукты.