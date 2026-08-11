Рис, масло и свинина: Какие продукты больше всего подешевели в России в июле

Минимальные цены на социально значимые продукты в крупных торговых сетях в июле оказались на 7,2% ниже, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитический центр Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ).

Снижение зафиксировали в 14 из 25 категорий. Сильнее всего за год подешевел рис — на 28,7%. Сливочное масло стало дешевле на 26,6%, свинина — на 23,5%, пшеничная мука — на 17,6%, морковь — на 15,2%. Меньше, чем в июле 2025 года, также стоили пшено, чёрный чай, вермишель, свёкла, яйца, сезонные яблоки, подсолнечное масло, соль и баранина.

С начала 2026 года стоимость товаров «первой цены» уменьшилась в среднем на 0,6%. Самое заметное падение за этот период показали яйца — на 22,6%, свинина — на 21,5% и рис — на 17,4%. Только за июль существенно подешевели овощи. Белокочанная капуста потеряла в цене 11,7%, репчатый лук — 11%, морковь — 4,6%. Яйца за месяц стали дешевле ещё на 11,3%.

Средняя наценка сетей на такую продукцию в июле составила 0,3%. Ряд товаров продавался даже дешевле закупочной стоимости. В их числе весь борщевой набор, а также гречка, подсолнечное масло, курица, рис, мука, пшено, яблоки и молоко.

В АКОРТ связывают июльскую динамику прежде всего с сезонностью. Председатель ассоциации Станислав Богданов также отметил, что на годовое снижение влияет расширение закупок у российских производителей.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в России могут заметно подешеветь техника, стройматериалы, мебель и часть китайских автомобилей. Причиной станут переполненные склады и слабый спрос. В электронике и бытовой технике аналитики допускают падение на 15–25%. Поставки из Азии продолжаются, а покупатели чаще откладывают крупные покупки и держат деньги на вкладах.