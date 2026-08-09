В России прогнозируют обвал цен на мебель и стройматериалы до конца 2026 года

До конца 2026 года в России могут заметно подешеветь техника, стройматериалы, мебель и часть китайских автомобилей. Причиной станут переполненные склады и слабый спрос, пишет URA.ru.

В электронике и бытовой технике аналитики допускают уценку на 15–25%. Поставки из Азии продолжаются, а покупатели чаще откладывают крупные покупки и держат деньги на вкладах. Сильнее всего скидки могут затронуть крупную кухонную технику, телевизоры и домашние гаджеты.

«Поэтому в ноябре-декабре мы увидим реальное снижение цен, а не искусственные скидки», — заявил основатель платформы «ГридКод» Андрей Ермошин.

Руководитель компании «Центр Газ» Артур Андреев ожидает ещё более заметного падения в сегменте ремонта. Отделочные материалы, по его оценке, могут потерять 25–35% стоимости, строительные смеси — около 15%, а керамогранит эконом-класса — до 35–38%. Причина — слабый рынок жилья и дорогие переполненные склады.

На маркетплейсах крупную мебель уже уценивают на 30–40%. Китайские автомобили, как прогнозируют эксперты, формально могут сохранить прежние прайсы, однако за счёт скидок, трейд-ин и подарков реальная выгода составит 10–15%, или 300–800 тысяч рублей.

При этом продукты, лекарства, бытовая химия и транспортные услуги, по оценке собеседников URA.ru, массово дешеветь не будут, поскольку высокий постоянный спрос позволяет продавцам обходиться без распродажи запасов.

Кроме того, по данным Росстата, с 28 июля по 3 августа в России сильнее всего подешевели капуста и картофель — на 3,3% и 2,5% соответственно. Морковь стала дешевле на 2,3%, помидоры — на 2,2%, свёкла — на 1,4%, лук — на 1%. В среднем плодоовощная продукция снизилась в цене на 0,7%, хотя огурцы, яблоки и бананы немного подорожали.