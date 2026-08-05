Капуста за неделю подешевела на 3,3%, картофель — на 2,5%

Белокочанная капуста в России за неделю с 28 июля по 3 августа потеряла в цене 3,3%, картофель — 2,5%. Такие данные приводятся в отчёте Росстата.

При этом огурцы, яблоки и бананы немного прибавили — на 0,8% и 0,7% соответственно. В целом же плодоовощная продукция в среднем стала доступнее на 0,7%. Снижение затронуло и другие позиции: морковь подешевела на 2,3%, помидоры — на 2,2%, свёкла столовая — на 1,4%, репчатый лук — на 1%.

Кроме овощей, упала стоимость и ряда других товаров. Маргарин потерял в цене 0,5%, куриные яйца — 0,4%, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания — 0,3%. Полукопчёные и варёно-копчёные колбасы вместе со сливочным маслом стали дешевле на 0,2%, а пастеризованное молоко — на 0,1%.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий правительству отслеживать цены на продукты на всех этапах — от производства до прилавка. Кабмин определит ведомства, которые смогут запрашивать у ФНС данные об объёмах продаж, доходах, расходах и прибыли организаций и ИП, занятых в продовольственной торговле, а источником информации послужат декларации, бухотчётность и аудиторские заключения.