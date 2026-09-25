Ежедневная бутылка пива опаснее редких застолий с крепким алкоголем, заявил врач

Многие люди уверены, что не входят в группу риска по алкоголизму, потому что отказались от крепкого алкоголя в пользу одной-двух бутылок пива вечером. Нарколог и психиатр Антон Рудковский в беседе с «Газетой.ru» предупредил, что такая привычка часто не воспринимается как употребление спиртного, однако именно она может оказаться опаснее редкого употребления водки по праздникам.

По словам врача, одна из самых распространенных ошибок — оценивать опасность алкоголя по его крепости, игнорируя фактор регулярности. Эксперт подчеркнул, что мозг не разделяет напитки на «лёгкие» и «тяжёлые», а запоминает лишь то, что алкоголь регулярно приносит расслабление и удовольствие. Самая опасная мысль для человека — уверенность в том, что он не алкоголик, потому что пьёт только пиво.

Именно эта иллюзия мешает вовремя заметить проблему. Зависимость формируется не внезапно, а через повторяющиеся бытовые ритуалы: когда человек перестаёт задавать себе вопрос, хочет ли он выпить, и автоматически покупает пиво по дороге домой, привычка перестаёт быть осознанной.

Регулярное употребление пива перестраивает систему вознаграждения мозга, который со временем начинает ожидать привычную дозу удовольствия именно в вечернее время. Без алкоголя появляются раздражительность и ощущение незавершённого дня, что свидетельствует о сформировавшемся способе реагирования на стресс.

Особую опасность представляет общественное отношение к пиву: его связывают с отдыхом, спортом и дружескими встречами, поэтому две бутылки после работы у окружающих не вызывают вопросов, в отличие от рюмки водки, что позволяет зависимости долго оставаться незамеченной.

Наличие привычки пить пиво вечером ещё не означает алкоголизм, но требует честной самодиагностики. Врач рекомендует задать себе простые вопросы: становится ли вечер менее приятным без алкоголя и возникает ли раздражение, если пива нет дома?

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