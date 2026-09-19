Врач объяснил, почему «безобидная» альтернатива пиву толкает зависимых обратно на дно

В большинстве случаев людям с алкогольной зависимостью в ремиссии противопоказаны даже безалкогольные аналоги спиртного. Об этом «Газете.ru» рассказал врач-психиатр, нарколог Руслан Исаев.

Переход на деалкоголизированные напитки — не метод борьбы с алкоголизмом с научной точки зрения, отметил врач. Безалкогольные аналоги могут как помочь, так и навредить.

«Безалкогольные аналоги позволяют сохранить привычные социальные ритуалы, например, во время праздников или встреч с друзьями – без употребления этанола. Для некоторых людей это снижает ощущение ограничений и помогает легче придерживаться трезвости», — пояснил Исаев.

Однако подход подходит далеко не всем. При алкогольной зависимости ключевую роль играют не только химические эффекты, но и условные стимулы: вкус, запах, вид бутылки, сам ритуал. Они способны запускать выраженную тягу к спиртному даже без этанола.

При этом для некоторых это представляет большую опасность. По словам врача, в большинстве случаев зависимым людям в ремиссии даже безалкогольные напитки противопоказаны. После «нулёвки» у них появляется настоящее желание выпить.

Если человек в целом контролирует ситуацию и сам хочет снизить долю алкоголя, безалкогольная альтернатива может помочь. Но лечение зависимости строится на других принципах.

«Безалкогольные напитки могут быть лишь дополнительным бытовым инструментом для некоторых пациентов, но никак не заменой полноценного лечения», — заключил доктор.

Ранее Life.ru писал, что «нулёвка» — это чистый маркетинг, ведь реклама алкоголя запрещена, а про безалкогольные версии ничего не сказано, поэтому по телевизору часто мелькают счастливые люди с бутылками. Наркологи всё же рекомендуют заменить такие напитки квасом.