Польша нарастила поставки пива в Россию в 5,5 раза

Польша в июле 2026 года вывела поставки пива в Россию на исторический максимум. За месяц польские компании экспортировали напиток на 3,3 миллиона евро — на 44% больше, чем в июне, и в 5,5 раза больше прошлогоднего результата. Об этом свидетельствуют данные Евростата, проанализированные РИА «Новости».

При этом совокупный экспорт пива из Евросоюза в Россию продолжил сокращаться. В июле страны объединения отправили продукции на 4,2 миллиона евро. По сравнению с июнем показатель вырос на 3%, однако в годовом выражении упал на 44%. Июльский объём оказался максимальным с сентября 2025 года. Тогда стоимость европейских поставок приблизилась к пяти миллионам евро.

На Польшу пришлось почти 79% всего пива, отправленного из ЕС в Россию за месяц. Второе место заняла Чехия с поставками на 403 тысячи евро. Далее расположились Бельгия — 166 тысяч, Латвия — 134 тысячи, Германия — 114 тысяч и Литва — 106 тысяч евро.

Россия в июле заняла 12-е место среди покупателей пива из Евросоюза. В пятёрку крупнейших импортёров вошли США с объёмом закупок на 43 миллиона долларов, Великобритания — на 35,4 миллиона, Китай — на 31,4 миллиона, Белоруссия — на 18,3 миллиона и Канада — на 10 миллионов долларов.

Ранее Россия более чем вдвое нарастила поставки кофе в Киргизию. За первое полугодие республика закупила российскую продукцию на 3,4 миллиона долларов. На Россию пришлось 52% всего кофейного импорта страны.