Между Англией и Шотландией разгорелась война из-за виски

Решение британского правительства защитить английский виски отдельным географическим статусом вызвало спор с производителями из Шотландии. Шотландская отрасль готовит обращение к властям из-за различий в требованиях к выпуску напитка, пишет The Telegraph.

Новый статус фактически поставил английский виски в один ряд с шотландскими, валлийскими и ирландскими сортами. Однако представители отрасли в Шотландии считают условия для производителей неравными.

«Война из-за виски разгорелась с Шотландией после того, как английским односолодовым виски был присвоен статус защищённого товара», — пишет издание.

Главный спор касается места производства. Для шотландского односолодового виски брожение и дистилляция должны проходить на одном предприятии в Шотландии. Английские правила допускают проведение части производственных этапов за пределами основного завода.

Шотландская ассоциация, в которую входят 90 компаний-производителей, намерена на этой неделе официально выразить правительству несогласие с решением. В отрасли опасаются, что одинаковый защищённый статус при разных производственных требованиях создаёт разные условия для производителей.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал освободить ирландский виски от американских пошлин. Вашингтон начал широкую тарифную кампанию ещё в апреле 2025 года, установив базовую ставку в 10% для продукции из большинства стран. После решения Верховного суда США администрация пересмотрела тарифный механизм, а летом ввела новые сборы для торговых партнёров в размере от 10% до 12,5%.