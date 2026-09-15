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Опубликовано 15 сентября, 00:56

Между Англией и Шотландией разгорелась война из-за виски

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ SeaRick1

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ SeaRick1

Решение британского правительства защитить английский виски отдельным географическим статусом вызвало спор с производителями из Шотландии. Шотландская отрасль готовит обращение к властям из-за различий в требованиях к выпуску напитка, пишет The Telegraph.

Новый статус фактически поставил английский виски в один ряд с шотландскими, валлийскими и ирландскими сортами. Однако представители отрасли в Шотландии считают условия для производителей неравными.

«Война из-за виски разгорелась с Шотландией после того, как английским односолодовым виски был присвоен статус защищённого товара», — пишет издание.

Главный спор касается места производства. Для шотландского односолодового виски брожение и дистилляция должны проходить на одном предприятии в Шотландии. Английские правила допускают проведение части производственных этапов за пределами основного завода.

Шотландская ассоциация, в которую входят 90 компаний-производителей, намерена на этой неделе официально выразить правительству несогласие с решением. В отрасли опасаются, что одинаковый защищённый статус при разных производственных требованиях создаёт разные условия для производителей.

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Ранее президент США Дональд Трамп пообещал освободить ирландский виски от американских пошлин. Вашингтон начал широкую тарифную кампанию ещё в апреле 2025 года, установив базовую ставку в 10% для продукции из большинства стран. После решения Верховного суда США администрация пересмотрела тарифный механизм, а летом ввела новые сборы для торговых партнёров в размере от 10% до 12,5%.

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Антон Голыбин
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