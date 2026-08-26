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26 августа, 05:29

Россия в июле увеличила импорт грузинского виски в восемь раз

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Ryzhov

Россия в июле увеличила импорт виски из Грузии в восемь раз по сравнению с июнем. Объём поставок достиг 315,8 тысячи долларов, следует из данных грузинской таможни, которые изучило РИА «Новости».

Несмотря на резкий рост, июльский показатель оказался ниже февральского, когда экспорт грузинского виски в Россию достигал 764,2 тысячи долларов.

Россия вошла в четвёрку крупнейших импортёров этого напитка, закупив 11% всего грузинского экспорта. Больше всего виски в июле приобрела Малайзия — на неё пришлось 28% поставок. В тройку также вошли Турция с долей 22% и Киргизия с 13%.

Российский импорт арбузов из Грузии в июле достиг рекордных $766,5 тыс.
Российский импорт арбузов из Грузии в июле достиг рекордных $766,5 тыс.

Ранее стало известно об увеличении Китаем объёмов импорта российской пшеницы. Рост оказался многократным — в 243 раза за год. Стоимость сделок составила 4,3 миллиона долларов.

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Дарья Денисова
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