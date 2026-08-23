Российский импорт арбузов из Грузии в июле достиг рекордных $766,5 тыс.

По итогам июля текущего года объём российского импорта арбузов из Грузии достиг максимального значения за всю историю двусторонних торговых отношений. Согласно данным грузинской таможенной службы, стоимость поставок составила 766,5 тысячи долларов. Об этом передаёт РИА «Новости».

Этот показатель более чем вдвое превышает объём аналогичного периода прошлого года. Российский рынок остаётся ключевым направлением сбыта данной продукции — в отчётном месяце на него пришлось 72 процента всех зарубежных отгрузок.

Помимо России, грузинские арбузы поставлялись ещё на два внешних рынка: в Армению, где было реализовано 25 процентов экспорта, и в Белоруссию, на долю которой пришлось 3 процента.

Ранее бананы в крупных российских торговых сетях подешевели за месяц почти на 8%. Сейчас их минимальная цена составляет 110 рублей за килограмм. Свыше 95% всего импорта бананов обеспечивает Эквадор. Один из сортов из этой страны может храниться до 50–60 дней, что значительно дольше, чем у сортов из других стран, срок годности которых обычно не превышает одного месяца.