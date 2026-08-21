За месяц бананы в России подешевели почти на 8%

Бананы в крупных российских торговых сетях подешевели за месяц почти на 8%, и сейчас их минимальная цена составляет 110 рублей за килограмм. Такую информацию озвучил в беседе с РИА «Новости» председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Свыше 95% всего импорта бананов обеспечивает Эквадор. Один из сортов из этой страны может храниться до 50–60 дней, что значительно дольше, чем у сортов из других стран, срок годности которых обычно не превышает одного месяца.

По словам Богданова, бананы являются одной из самых популярных позиций в России — ежегодно их потребляется около 1,4 миллиона тонн. В зависимости от типа магазина покупателям могут предложить от одного до трёх видов бананов: весовые, фасованные, а также мини-бананы и красные бананы.

Капуста и картофель в России также заметно подешевели за неделю – снижение стоимости этих продуктов превысило 5%. Белокочанная капуста стала дешевле на 5,4%, а картофель – на 5,3%. В целом плодоовощная продукция за этот период снизилась в цене в среднем на 2,1%. Помимо главных овощей снизилась стоимость моркови на 3,7%, столовой свёклы на 3,1%, помидоров на 2,3%, репчатого лука на 1,6%.