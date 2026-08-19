Росстат сообщил о недельной дефляции в России на уровне 0,02%

Потребительские цены в России с 11 по 17 августа снизились на 0,02%, следует из данных Росстата. С начала августа цены уменьшились на 0,08%.

Заметнее всего за неделю подешевели овощи и фрукты — в среднем на 2,1%. Цены на капусту снизились на 5,4%, картофель — на 5,3%, морковь — на 3,7%, свёклу — на 3,1%, помидоры — на 2,3%. Кефир стал дешевле на 0,3%, сыры — на 0,2%.

Цены на российские машины и телевизоры не изменились, а электропылесосы подешевели на 0,1%. Что касается лекарств, то, например, римантадин подешевел на 0,2%.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил о стабилизации инфляции в России. По его словам, текущая экономическая динамика позволяет Банку России постепенно смягчать денежно-кредитную политику и осторожно снижать ключевую ставку. Министр отметил, что участники рынка понимают эту тенденцию и учитывают её в своих решениях.