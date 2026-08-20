Китай резко нарастил закупки российского зерна: Импорт пшеницы подскочил в 243 раза

Китай в июле увеличил закупки российской пшеницы в 243 раза по сравнению с тем же месяцем 2025 года. Стоимость поставок достигла 4,3 млн долларов против всего 17,8 тысячи долларов годом ранее.

Заметно вырос спрос и на другие зерновые культуры из России. Импорт ячменя увеличился почти в четыре раза и составил 12,1 млн долларов.

Поставки кукурузы прибавили более трети. За неё китайские компании заплатили 16,8 млн долларов. Вырос и экспорт овса — его закупки увеличились примерно вдвое, до 2,1 млн долларов.

При этом по отдельным позициям динамика оказалась отрицательной. Так, импорт российской гречки в Китай сократился в 1,4 раза — до 4,9 млн долларов. Данные следуют из статистики таможенного управления КНР, которую изучило РИА Новости.

Россия наращивает поставки в Китай и другой продовольственной продукции. За первые пять месяцев 2026 года экспорт рыбы и морепродуктов в КНР вырос на 16% в натуральном выражении и на 53% в денежном, достигнув почти 2,06 млрд долларов. Подробнее на Life.ru