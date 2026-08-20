Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 августа, 13:05

Китай резко нарастил закупки российского зерна: Импорт пшеницы подскочил в 243 раза

Китай в июле увеличил импорт российской пшеницы в 243 раза

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Labellepatine

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Labellepatine

Китай в июле увеличил закупки российской пшеницы в 243 раза по сравнению с тем же месяцем 2025 года. Стоимость поставок достигла 4,3 млн долларов против всего 17,8 тысячи долларов годом ранее.

Заметно вырос спрос и на другие зерновые культуры из России. Импорт ячменя увеличился почти в четыре раза и составил 12,1 млн долларов.

Поставки кукурузы прибавили более трети. За неё китайские компании заплатили 16,8 млн долларов. Вырос и экспорт овса — его закупки увеличились примерно вдвое, до 2,1 млн долларов.

При этом по отдельным позициям динамика оказалась отрицательной. Так, импорт российской гречки в Китай сократился в 1,4 раза — до 4,9 млн долларов. Данные следуют из статистики таможенного управления КНР, которую изучило РИА Новости.

Экспорт российской пшеницы на Ближний Восток достиг рекордных 13,6 млн тонн
Экспорт российской пшеницы на Ближний Восток достиг рекордных 13,6 млн тонн

Россия наращивает поставки в Китай и другой продовольственной продукции. За первые пять месяцев 2026 года экспорт рыбы и морепродуктов в КНР вырос на 16% в натуральном выражении и на 53% в денежном, достигнув почти 2,06 млрд долларов. Подробнее на Life.ru

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Китай
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar