Трамп пообещал освободить ирландский виски от американских пошлин

Дональд Трамп пообещал отменить американские таможенные пошлины на ирландский виски. О своём намерении президент США объявил во время выступления в принадлежащем ему гольф-клубе в Ирландии.

К американскому лидеру обратились с просьбой освободить алкоголь ирландского производства от тарифов. Глава Белого дома решил её удовлетворить и заявил, что от имени Соединённых Штатов намерен снять ограничения. Когда именно решение вступит в силу, в приведённой информации не уточняется.

Широкую тарифную кампанию Вашингтон начал ещё в апреле 2025 года, введя пошлины на продукцию из 185 стран и территорий. Базовая ставка составляла 10%, а для отдельных торговых партнёров действовали индивидуальные тарифы. В феврале 2026 года Верховный суд США признал превышением полномочий использование администрацией закона о чрезвычайных экономических полномочиях для введения таких сборов.

После этого Белый дом объявил о повышении так называемых глобальных пошлин с 10% до 15%. Эта мера действовала 150 дней. В июле США ввели новые тарифы в размере от 10% до 12,5% для торговых партнёров, объяснив их борьбой с использованием принудительного труда.

Ранее сообщалось, что США с 15 сентября введут 50-процентные пошлины ещё на десятки видов канадских товаров. Новые тарифы затронут поставки на американский рынок. Перечень пополнили более 70 товарных позиций. В него вошли сыры и другая сельскохозяйственная продукция, бумага, картон, строительные материалы и металлоконструкции. Тарифы также распространят на изделия из алюминия и других металлов, мебель, светильники и некоторые транспортные средства, включая гольф-кары.