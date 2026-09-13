Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября, 18:39

Трамп пообещал освободить ирландский виски от американских пошлин

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Дональд Трамп пообещал отменить американские таможенные пошлины на ирландский виски. О своём намерении президент США объявил во время выступления в принадлежащем ему гольф-клубе в Ирландии.

К американскому лидеру обратились с просьбой освободить алкоголь ирландского производства от тарифов. Глава Белого дома решил её удовлетворить и заявил, что от имени Соединённых Штатов намерен снять ограничения. Когда именно решение вступит в силу, в приведённой информации не уточняется.

Широкую тарифную кампанию Вашингтон начал ещё в апреле 2025 года, введя пошлины на продукцию из 185 стран и территорий. Базовая ставка составляла 10%, а для отдельных торговых партнёров действовали индивидуальные тарифы. В феврале 2026 года Верховный суд США признал превышением полномочий использование администрацией закона о чрезвычайных экономических полномочиях для введения таких сборов.

После этого Белый дом объявил о повышении так называемых глобальных пошлин с 10% до 15%. Эта мера действовала 150 дней. В июле США ввели новые тарифы в размере от 10% до 12,5% для торговых партнёров, объяснив их борьбой с использованием принудительного труда.

Трамп призвал канадский бизнес переехать в США ради отмены пошлин
Трамп призвал канадский бизнес переехать в США ради отмены пошлин

Ранее сообщалось, что США с 15 сентября введут 50-процентные пошлины ещё на десятки видов канадских товаров. Новые тарифы затронут поставки на американский рынок. Перечень пополнили более 70 товарных позиций. В него вошли сыры и другая сельскохозяйственная продукция, бумага, картон, строительные материалы и металлоконструкции. Тарифы также распространят на изделия из алюминия и других металлов, мебель, светильники и некоторые транспортные средства, включая гольф-кары.

Больше новостей о тарифах, торговых войнах и мировой экономике — в разделе «Мировая экономика» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Ирландия
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar