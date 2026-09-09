Трамп ввёл 50-процентные пошлины на канадские сыры, мебель и машины

США введут 50-процентные пошлины ещё на десятки видов товаров из Канады с 15 сентября. Новые тарифы затронут поставки на американский рынок. Об этом говорится в прокламации президента США Дональда Трампа, которую опубликовал Белый дом.

Американская администрация пересмотрела действующий список товаров после срыва торговых переговоров с Канадой. До этого Оттава ввела ответные тарифы на продукцию из США общей стоимостью около $20 млрд.

«Рассмотрев информацию, мнения и рекомендации, представленные мне высокопоставленными должностными лицами исполнительной ветви власти, а также иные соответствующие сведения и соображения, я определяю, что общественные интересы требуют изменить перечень товаров, облагаемых дополнительными адвалорными пошлинами», — говорится в заявлении Трампа.

Новый перечень пополнили более 70 товарных позиций. В него вошли сыры и другая сельскохозяйственная продукция, бумага, картон, строительные материалы и металлоконструкции. Тарифы также распространят на изделия из алюминия и других металлов, мебель, светильники и некоторые транспортные средства, включая гольф-кары.

Одновременно Вашингтон исключил из-под 50-процентных пошлин восемь категорий товаров. Среди них оказались соль, цемент, свинец и отдельные комплектующие для рыболовных удочек.

Новые условия начнут действовать для канадских товаров, которые ввезут в США с 15 сентября 2026 года. Таким образом, Вашингтон одновременно расширит перечень продукции под повышенными тарифами и сократит его для ряда отдельных категорий.

Ранее сообщалось, что Канада и Евросоюз намерены усилить сотрудничество на фоне экономического и политического давления со стороны США и Китая. По данным Bloomberg, стороны обсуждают стратегический альянс, который должен охватить торговлю, оборону, технологии и критически важные сырьевые ресурсы. Брюссель и Оттава рассчитывают за счёт более тесной координации снизить зависимость от внешнего давления и укрепить собственные цепочки поставок. О новых договорённостях могут объявить 16 сентября во время выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европарламенте.