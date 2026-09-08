Bloomberg узнал о планах ЕС и Канады объединиться против давления США и Китая

Евросоюз и Канада намерены сформировать стратегический альянс, который охватит торговлю, оборону, технологии и ряд других направлений. Новый формат сотрудничества призван помочь сторонам противостоять экономическому и политическому давлению со стороны США и Китая, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что о планах официально объявит председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 16 сентября. Заявление должно прозвучать в Страсбурге во время её ежегодного обращения к депутатам Европарламента о положении дел в Евросоюзе.

В мероприятии также примет участие премьер-министр Канады Марк Карни. На следующий день он планирует выступить перед европейскими законодателями.

По информации агентства, Брюссель и Оттава рассчитывают добиться максимально тесной правовой и экономической интеграции, которая при этом не предполагает вступления Канады в состав Евросоюза.

Будущий формат сотрудничества должен охватить торговлю, цепочки поставок и критически важные сырьевые ресурсы. Отдельное внимание планируется уделить обороне и безопасности, космической отрасли, технологиям и научным исследованиям.

Следующим этапом сближения может стать саммит ЕС и Канады, который, по данным источников Bloomberg, планируется провести в октябре на канадской территории.

Отношения США и Канады в последние месяцы заметно ухудшились на фоне затяжного торгового конфликта. В августе переговоры между Вашингтоном и Оттавой завершились без соглашения, после чего американская сторона ввела 50-процентные пошлины на ряд канадских товаров. Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что страны уже не смогут вернуться к прежней модели отношений. Сегодня, 8 сентября, Канада ввела ответные пошлины на американские товары примерно на $20 млрд. Тарифы в размере от 15% до 50% затронули в том числе сталь, мебель, одежду и электронику. По данным Reuters, официальные переговоры между сторонами на уровне министров и правительственных чиновников сейчас не ведутся.