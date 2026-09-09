Трамп потребовал исключить канадскую продукцию из госзакупок США на $50 млрд

Канадские товары могут лишиться доступа к американским госзакупкам на сумму более $50 млрд в год. Президент США Дональд Трамп поручил Администрации общих служб (GSA) совместно с Торговым представительством США (USTR) исключить продукцию из Канады из списков многократных закупок.

Американский президент указал на торговлю сельхозпродукцией и автомобильную промышленность. Он заявил, что Канада ограничивает возможности американских «великих» молочных фермеров продавать продукцию на своём рынке, а развитие канадского автопрома объяснил прежними торговыми соглашениями США, заключёнными предыдущими главами государств.

«Канада обманывает нас уже много лет, но многие не осознают, что канадское правительство, включая провинции, запретило американским малым предприятиям и компаниям продавать свою продукцию на рынках государственных закупок. И это происходит несмотря на то, что Канада имеет широкий доступ к огромному рынку государственных закупок США, включая рынки наших штатов. Это не взаимность, это канадская торговая афера. С этого момента: нет взаимности — нет доступа!» — утверждает Трамп в соцсети Truth Social.

Хозяин Белого дома потребовал от американских ведомств добиваться «полной и справедливой взаимности». При её отсутствии канадским товарам, согласно его поручению, предлагается закрыть доступ к соответствующим государственным контрактам. Американский президент также обвинил предыдущие администрации во всех проблемах.

«Это следовало прекратить ещё много лет назад, при других администрациях, как это было сделано моей администрацией, но «Сонный Джо» Байден вновь восстановил эту практику», — заключил республиканец.

Ранее Дональд Трамп опубликовал карту, на которой Канада, Мексика, Гренландия и ряд других территорий изображены в цветах американского флага. На карте в цвета флага США также окрашены некоторые государства Центральной Америки и Карибского региона, а также Исландия. Хозяин Белого дома не пояснил, какой смысл вкладывал в публикацию и связано ли изображение с какими-либо политическими планами.