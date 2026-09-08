Американо отменяется: В Канаде кофе получил новое имя на фоне торговой войны с США

Привычный американо получил «патриотичное» название в одном из кафе Оттавы на фоне обострения отношений Канады и США. Заведение Le Moulin de Provence зачеркнуло Americano в меню и заменило его на Canadiano, сообщает CTV News Ottawa.

Кафе в Оттаве переименовало «американо» в «канадиано» из-за спора с США. Видео © X/ China Xinhua News

Сам рецепт напитка при этом не изменился. В заведении решили лишь отказаться от американского названия, превратив обновление меню в шутливую реакцию на политические и торговые разногласия двух стран.

«Небольшое, но необходимое обновление меню», — говорится в публикации кафе в соцсетях.

Операционный менеджер Le Moulin de Provence Николас Бонне пояснил, что сотрудники хотели обыграть происходящее с юмором. По его словам, заведение старается сохранять лёгкий тон и воспринимает новое название как небольшую символическую акцию.

Ранее Дональд Трамп опубликовал карту с Канадой, Мексикой и Гренландией в цветах США. Публикация появилась на фоне его неоднократных заявлений о возможном расширении территории Соединённых Штатов и стала очередным поводом для напряжённой реакции за пределами страны.