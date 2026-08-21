От любви до Олега один шаг: Кофейня перевернула буквы из-за нового закона и прославилась

Владелицы кофейни Love в Златоусте нашли способ не тратить 80 тысяч рублей на новую вывеску после вступления в силу требований к использованию русского языка. Вместо полной замены конструкции девушки переставили старые буквы — и превратили название заведения в «Олега». Об этом они рассказали в соцсетях.

Кофейню Love в Златоусте переименовали в «Олега» из-за нового закона. Видео © VK/ ОЛЕГ | КОФЕЙНЯ В ЗЛАТЕ

Кафе возле вокзала принадлежит двум предпринимательницам — Любе и Лере. По их подсчётам, изготовление новой вывески обошлось бы примерно в 80 тысяч рублей.

Тогда девушки решили использовать уже имеющиеся буквы Love: часть переставили местами, другие перевернули. В результате над входом появилось имя «Олег», а вся переделка вместе с монтажом стоила около пяти тысяч рублей.

Неожиданный ребрендинг оказался ещё и рекламой. Видео с историей переименования разошлось по соцсетям и набрало более миллиона просмотров. Об этом одна из владелиц рассказала в соцсетях.

Теперь предпринимательницы собираются развивать идею дальше. В частности, они думают над «Олеговым днём» и специальными скидками для посетителей с таким именем.

Тема изменения названий уже породила куда более необычные варианты. В мае в России предложили заменить слово «гамбургер» отечественными аналогами — среди вариантов прозвучали «котлетник» и «кокошник». Инициатива предполагала постепенное сокращение англицизмов в названиях блюд.