Zara зарегистрировала в России новый товарный знак ZA

Бренд Zara зарегистрировал в России новый товарный знак ZA. Компания подала заявку в марте 2025 года, а в августе 2026-го Роспатент её одобрил.

Теперь под этим брендом Zara сможет продавать в России не только одежду, но и косметику, парфюм, оптику, а также смартфоны, фото- и видеокамеры.

Испанская Inditex Group, которой принадлежит Zara, приостановила работу в России в марте 2022 года. В группу также входят Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti и другие бренды. Контрольный пакет остаётся у основателя Амансио Ортеги.

Ранее Christian Dior зарегистрировал новый товарный знак в России — теперь сможет продавать одежду, обувь, украшения, товары для дома и игрушки. Знак зарегистрировали 15 июля. Компания приостановила работу в России в 2022 году, а к 2024-му закрыла все магазины, но сейчас готовится к возвращению: к 2028 году планирует открыть два флагманских бутика в Москве. Выручка российского подразделения Dior за 2025 год резко упала — с 58,4 млн до 592 тысяч рублей, а убыток сократился с 1,5 млрд до 120 млн рублей.