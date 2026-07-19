Christian Dior зарегистрировал товарный знак в России

Christian Dior зарегистрировал в России новый товарный знак, который позволит выпускать одежду, обувь, украшения, товары для дома и игрушки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Знак зарегистрирован в Роспатенте 15 июля. Под ним компания сможет продавать ювелирные изделия, текстиль, спортивные товары, а также развивать розничную торговлю и интернет-магазин.

Dior приостановил работу в России в 2022 году, а к 2024-му закрыл все бутики. Однако в марте стало известно о планах открыть два флагманских магазина в Столешниковом переулке и ГУМе к 2028 году. Выручка российского юрлица Dior за 2025 год упала с 58,4 млн до 592 тыс. рублей, убыток сократился с 1,5 млрд до 120 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал, что итальянский бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в Роспатенте — на очки, смартфоны, планшеты, фото, наушники, смарт-часы, ювелирку, часы и предметы искусства. Права действуют до 2035 года. У бренда остался один бутик в Москве, но в 2025 году выручка была нулевой, убыток — 218,6 млн рублей.