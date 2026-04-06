Петросян не продали серьги Dior в Милане из-за бордового паспорта

Российская фигуристка Аделия Петросян пожаловалась на дискриминацию в миланском аэропорту. Спортсменка пыталась купить украшения в бутиках Dior и Louis Vuitton, но получила отказ. Об этом фигуристка рассказала в шоу «ALEKÓ In My Bag».

«Я хотела себе купить серёжки и колечко, и тут девушка просит паспорт, естественно, видит этот бордовый паспорт и говорит: «Слушайте, такая вот ситуация, людям из России мы не можем продавать», — поделилась Петросян в интервью Алеко.

Тогда она решила прибегнуть к хитрости и попросила коллегу из Грузии помочь с покупкой. Но и здесь продавцы оказались непреклонны. Увидев в посадочном талоне пункт назначения «Москва», консультанты также отказали в продаже.

«В аэропорту Dior и Louis Vuitton приняли такое решение — не продавать украшения», — резюмировала фигуристка, признавшись, что после случившегося у неё остался неприятный осадок.

Занимательно, что 1 апреля 2026 года французский модный дом Christian Dior, фактически свернувший деятельность в России после начала спецоперации, зарегистрировал в Роспатенте два товарных знака. Кажется, бренду хочется «и рыбку съесть и косточкой не подавиться», показывая свою позицию россиянам и тем временем готовясь на них же и зарабатывать.