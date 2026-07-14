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14 июля, 15:07

Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в Роспатенте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Casimiro PT

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Casimiro PT

Итальянский люксовый бренд Louis Vuitton зарегистрировал товарный знак в Роспатенте. Компания ушла из России после начала спецоперации, однако 13 июля, по данным SHOT ПРОВЕРКИ, она застолбила за собой право выпускать продавать в нашей стране очки, смартфоны, планшеты, фотоаппараты, наушники, смарт-часы, аксессуары для гаджетов, ювелирные украшения, драгоценные камни, часы и предметы искусства.

Права будут действовать девять лет — до октября 2035 года. На текущий момент у бренда остаётся один бутик в Москве, однако юрлицо бренда в РФ за прошлый год показало нулевую выручку и убыток на 218,6 миллиона рублей.

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Ранее в Роспатент поступила заявка на регистрацию словесного обозначения «Пухосос». В случае одобрения его смогут использовать для производства косметики, продуктов питания, а также в рекламе и торговле.

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Матвей Константинов
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