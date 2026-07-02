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2 июля, 10:10

В Роспатент подали заявку на регистрацию «Пухососа»

«Пухосос». Обложка © ChatGPT

«Пухосос». Обложка © ChatGPT

В Роспатент поступила заявка на регистрацию словесного обозначения «Пухосос» по трём классам Международной классификации товаров и услуг — 03 (косметика), 30 (продукты питания) и 35 (реклама и торговля). Об этом сообщили в официальном канале агентства в мессенджере «Макс».

Окончательное решение о регистрации или отказе примут только после экспертизы по существу, которая займёт несколько месяцев. В Роспатенте подчеркнули: сам факт подачи заявки не означает, что знак уже принадлежит кому-то.

Больше не фейк: В Москве начали испытывать реальных «пухососов»
Больше не фейк: В Москве начали испытывать реальных «пухососов»

А ранее в Госдуме предложили пойти ещё дальше, создав «пуходроны». Депутат Антон Ткачёв в беседе с Life.ru назвал ситуацию забавной, но идею — полезной. По его словам, российские роверы-доставщики можно дооснастить функцией сбора пуха, и это сильно облегчило бы жизнь аллергикам.

Больше ключевых событий России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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