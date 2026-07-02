В Роспатент подали заявку на регистрацию «Пухососа»
«Пухосос». Обложка © ChatGPT
В Роспатент поступила заявка на регистрацию словесного обозначения «Пухосос» по трём классам Международной классификации товаров и услуг — 03 (косметика), 30 (продукты питания) и 35 (реклама и торговля). Об этом сообщили в официальном канале агентства в мессенджере «Макс».
Окончательное решение о регистрации или отказе примут только после экспертизы по существу, которая займёт несколько месяцев. В Роспатенте подчеркнули: сам факт подачи заявки не означает, что знак уже принадлежит кому-то.
А ранее в Госдуме предложили пойти ещё дальше, создав «пуходроны». Депутат Антон Ткачёв в беседе с Life.ru назвал ситуацию забавной, но идею — полезной. По его словам, российские роверы-доставщики можно дооснастить функцией сбора пуха, и это сильно облегчило бы жизнь аллергикам.
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