Больше не фейк: В Москве начали испытывать реальных «пухососов»

Москва тестирует своих новых «зеленых» помощников: многофункциональных роботов отечественного производства, которые теперь патрулируют улицы, собирая тополиный пух и мусор. Александр Уланов, замгендиректора Московского инновационного кластера (МИК), подтвердил эту информацию агентству «Москва».

«На первый взгляд, идея специализированного робота-пухососа может показаться шуткой, однако с технологической точки зрения такие решения уже существуют», — сказал он.

Уланов пояснил, что разработка роботов исключительно для сбора тополиного пуха экономически нецелесообразна. Поэтому российские компании сосредоточены на создании многофункциональных уборочных машин для городских улиц. Такие роботы способны выполнять различные задачи, включая сбор опавших листьев, пыли и мелкого мусора.

Примером такого универсального помощника является робот «Пиксель» от «Автономики». Оснащенный камерами и датчиками для автономного передвижения, он также имеет сменное оборудование для подметания, мытья дорог и уборки снега.

«Пиксель» уже работает в Парке Победы на Поклонной горе и на Коломенской набережной. Параллельно в «Сколково» проходят испытания нового оборудования, в том числе насадки для сбора тополиного пуха и другого мусора.

Уланов подчеркнул важность тщательного тестирования и подготовки робототехнических решений к практическому применению. Для этого весной был запущен Центр испытаний робототехники фонда «МИК», где создаются максимально приближенные к реальности условия для тестирования.

Напомним, в российских медиа и соцсетях стала широко распространяться информация о так называемом «пухососе» — выдуманном высокотехнологичном устройстве, якобы предназначенном для массового сбора тополиного пуха с городских улиц. Согласно легенде, этот компактный робот с мощными турбинами и фильтрами тонкой очистки разработали в одном из подмосковных НИИ, после чего он успешно прошёл тестирование в Москве и Казани. Несмотря на убедительные визуализации, фальшивые отзывы чиновников и даже новостные сюжеты на локальных каналах, «пухосос» оказался полностью вымышленным продуктом — результатом хорошо спланированной вирусной кампании.