Бренд одежды Present & Simple закроет все магазины в Москве и Санкт-Петербурге
Обложка © Telegram / Present & Simple
Российский бренд одежды Present & Simple объявил о закрытии всех своих магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Компания опубликовала заявление в своём Telegram-канале.
Отмечается, что решение связано с планами по перезапуску бизнеса. Производитель намерен изменить формат работы, чтобы сохранить бренд и продолжить его развитие.
«Последние месяцы мы много думали о будущем Present & Simple и поняли: если мы хотим сохранить бренд, он больше не может развиваться в прежнем формате. Поэтому мы закрываем все магазины Present & Simple и готовимся к перезапуску», — сообщили в компании.
Когда именно бренд вернётся в обновлённом виде, пока не уточняется. Других подробностей о будущем формате работы также не раскрыли.
Present & Simple был основан в 2016 году и специализировался на выпуске женской одежды, обуви и аксессуаров.
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