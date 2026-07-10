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10 июля, 07:52

Бренд одежды Present & Simple закроет все магазины в Москве и Санкт-Петербурге

Обложка © Telegram / Present &amp; Simple

Обложка © Telegram / Present & Simple

Российский бренд одежды Present & Simple объявил о закрытии всех своих магазинов в Москве и Санкт-Петербурге. Компания опубликовала заявление в своём Telegram-канале.

Отмечается, что решение связано с планами по перезапуску бизнеса. Производитель намерен изменить формат работы, чтобы сохранить бренд и продолжить его развитие.

«Последние месяцы мы много думали о будущем Present & Simple и поняли: если мы хотим сохранить бренд, он больше не может развиваться в прежнем формате. Поэтому мы закрываем все магазины Present & Simple и готовимся к перезапуску», — сообщили в компании.

Когда именно бренд вернётся в обновлённом виде, пока не уточняется. Других подробностей о будущем формате работы также не раскрыли.

Present & Simple был основан в 2016 году и специализировался на выпуске женской одежды, обуви и аксессуаров.

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Дарья Денисова
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