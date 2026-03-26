Louis Vuitton зарегистрировала в Роспатенте сразу четыре товарных знака. Пот данным SHOT ПРОВЕРКИ, люксовый бренд укрепляет позиции в преддверии возможного возвращения в РФ.

Речь идёт о нескольких элементах фирменного стиля: двух канвах, вариации логотипа LV с рукой и фирменной печати Louis Vuitton Trunks & Bags.

Ранее американский стриминговый сервис Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Речь идёт сразу о нескольких направлениях — от программ и приложений для просмотра контента до производства и распространения кинофильмов.