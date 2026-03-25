Netflix подал заявку на товарный знак в России

Американский стриминговый сервис Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Документы поступили в Роспатент 23 марта 2026 года от компании Netflix, Inc.

Заявка охватывает сразу несколько направлений — от программ и приложений для доступа к контенту до производства и распространения фильмов. Также в перечень входят маркетинговые услуги и продвижение развлекательных проектов.

Речь идёт о регистрации по четырем классам МКТУ (9, 35, 38 и 41), что позволяет закрепить права на бренд в цифровых сервисах, медиа и индустрии развлечений. Пока это лишь юридическая процедура, без официальных заявлений о возвращении сервиса на рынок.

Напомним, Netflix ушёл из России в 2022 году. Сервис стал недоступен пользователям 27 мая.

