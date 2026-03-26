Nike продлил товарный знак в РФ на легендарную галочку до 2036 года

Ушедший из России американский производитель спортивной одежды Nike смог продлить в стране товарный знак в виде фирменного логотипа-галочки. Как выяснило РИА «Новости», изучив базу Роспатента, действие исключительного права на логотип истекло в январе 2026 года, но в марте компания подала заявление на продление.

Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявку и продлив срок действия знака до января 2036 года.

«Основные позиции, которые правообладатель счёл необходимым сохранить в составе регистрации, это мыла, парфюмерные изделия, духи, дезодоранты, средства туалетные, шампуни, лосьоны, в большей степени персональная косметика», — рассказала генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина.

В марте 2022 года Nike прекратил доставку продукции в Россию, а в конце июня того же года принял решение полностью уйти с российского рынка, закрыв магазины и отключив сайт и приложение.

