Дмитриев: Даже Netflix запрыгивает в уходящий поезд российского рынка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Avram
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев прокомментировал возможное возвращение Netflix на российский рынок. Поводом стала новость о подаче компанией заявки на регистрацию товарного знака в Роспатенте.
«Даже Netflix пытается запрыгнуть обратно в [ушедший] российский поезд», — написал Дмитриев в соцсети X.
Напомним, что Netflix подал заявку на регистрацию товарного знака в России. Документы поступили в Роспатент 23 марта 2026 года от компании Netflix, Inc. Заявка охватывает сразу несколько направлений — от программ и приложений для доступа к контенту до производства и распространения фильмов.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.