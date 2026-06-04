«Не обёрткой единой»: Депутат Госдумы объяснил на ПМЭФ, как бренд «Сделано в России» побеждает санкции

Сила бренда «Сделано в России» — не в красивой обёртке, а в реальном качестве товара и доверии покупателей, что и помогает побеждать санкционные ограничения. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме в беседе с Life.ru заявил депутат Госдумы, член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Санкционные ограничения стали для российского бизнеса проверкой на зрелость. Они показали, что сильный национальный бренд рождается не из красивой упаковки, а из способности производить, поставлять, подтверждать качество и удерживать доверие покупателя там, где привычные маршруты, расчёты и партнёрские связи резко усложнились. В этой ситуации «Сделано в России» может стать знаком товара, за которым стоят реальное производство, технологическая самостоятельность, внятная цена, соблюдение сроков и готовность отвечать за результат после продажи. Алексей Говырин Депутат Госдумы, член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Для завоевания внешних рынков, по мнению Говырина, необходимо развивать направления, где у России есть сильная база: агропромышленная продукция, удобрения, химия, металлургия, атомные и энергетические решения, транспортное машиностроение, программные продукты, медицинские изделия, образовательные и инженерные услуги.

А конкурентными преимуществами российских товаров являются инженерная школа, адаптация под местные условия, готовность работать с крупными партиями, сильная сырьевая база и опыт эксплуатации в сложном климате. Как подчеркнул парламентарий, конечная цель — превратить фразу «Сделано в России» в надёжное деловое обещание, подтверждённое производством, логистикой, сертификацией и репутацией.

«Конкурировать с глобальными компаниями в условиях ограничений реально там, где российский производитель выбирает точную нишу и работает глубже массового предложения. На зрелых рынках трудно победить одной ценой. Зато можно выигрывать за счёт инженерной школы, адаптации продукта под местные условия, готовности работать с крупными партиями, сильной сырьевой базы и опыта эксплуатации в сложном климате», — отметил он.

Говырин считает, что к 2026 году значение бренда «Сделано в России» значительно расширилось. Теперь это не просто указание на страну-производителя, а свидетельство комплексной компетенции России: от создания сложной продукции и программного обеспечения до строительства инфраструктуры, подготовки специалистов и разработки целевых технологических решений. Для отечественного потребителя важны надёжность, выгодная цена и уверенность в постоянном наличии товара. Иностранный же покупатель, помимо этих факторов, требует юридической чистоты сделок, профессионального сопровождения и ясной ответственности поставщика. Поэтому для укрепления национального бренда критически важно объединить усилия в сферах производства, права, логистики и формирования репутации.

«Тогда фраза «Сделано в России» начинает звучать как надёжное деловое обещание. За ней стоит не только происхождение, но и способность выполнить контракт, выдержать качество партии, доставить товар и сохранить отношения с рынком после первой сделки», — заключил Говырин.

Бренд «Сделано в России» — национальный знак качества для продвижения отечественных товаров за рубежом. Запущен в 2015 году. Подтверждает, что продукция произведена в РФ и соответствует критериям качества, надёжности, экологичности. Помогает экспортёрам участвовать в выставках, бизнес-миссиях, открывать магазины за границей. Объём экспортных контрактов участников на сегодняшний день превысил 420 млрд рублей.

Ранее Минпромторг уже выбрал первые категории для «российской полки» — это косметика, бытовая химия и парфюмерия. В ведомстве отметили, что отечественная косметическая продукция уже разнообразна и представлена почти во всех потребительских сегментах.