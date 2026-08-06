Hyundai зарегистрировала шесть товарных знаков в России

Южнокорейская Hyundai зарегистрировала в России ещё шесть товарных знаков. Положительное решение по заявкам с логотипами Hyundai и Hyundai Certified Роспатент принял в августе 2026 года.

Заявки компания подавала в 2024 и 2025 годах. Регистрация позволяет использовать знаки при продаже автомобилей, мотоциклов, одежды, обуви и сумок, а также при оказании услуг по проверке и сертификации качества машин, пишет РИА Новости.

Hyundai Certified обычно используется для программ проверки и продажи автомобилей с пробегом. Однако сама регистрация товарных знаков не означает, что производитель решил возобновить официальные поставки или производство машин в России.

Компания продолжает оформлять права на свои бренды и названия моделей. В июле Hyundai зарегистрировала в России ещё несколько знаков с логотипами Hyundai и Genesis, а ранее получила права на обозначения Centennial, Elantra и Hyundai Mighty.

До 2022 года Hyundai выпускала автомобили на заводе в Санкт-Петербурге. В начале 2024-го предприятие перешло российской компании «Арт-Финанс», входящей в группу AGR.

У Hyundai было право выкупить площадку обратно в течение двух лет, однако срок опциона истёк в январе 2026 года. Южнокорейская компания им не воспользовалась и заявила, что продолжит только гарантийное и сервисное обслуживание ранее проданных автомобилей.

Ранее Life.ru рассказывал о регистрации Hyundai, Kia и Toyota новых товарных знаков в России. При этом Hyundai уже опровергала сообщения о подготовке к возвращению на российский рынок.