Средний размер автокредита в России достиг 1,25 млн рублей

Средний размер займа на покупку машины составил 1,25 млн рублей, а средняя процентная ставка опустилась до 22,3% годовых против 25% за аналогичный период прошлого года. К такому выводу пришли аналитики автомобильной системы Pango Cars специально для RG.ru и изучили структуру автокредитных сделок по итогам второго квартала 2026 года.

Лидером по числу кредитных договоров стал Kia Rio с долей 12,9% от всех сделок. Второе место заняла Lada Vesta (12%), третье — Lada Granta (9,4%), а прошлогодний фаворит Hyundai Solaris сместился на четвёртую строчку с показателем 8,8%. В целом по брендам покупатели по-прежнему отдают предпочтение Lada, Kia и Hyundai — машинам с понятной конструкцией и недорогим обслуживанием.

Самыми популярными по возрасту оказались автомобили от 5 до 10 лет — они заняли 29% рынка. Чуть меньше, 28%, пришлось на машины в возрасте 10–15 лет. Доля свежих авто младше 5 лет составила лишь 20%, что объясняется ограниченным предложением бюджетных вариантов в этом сегменте.

Что касается ценовых категорий, то 27% кредитных сделок заключено в диапазоне от 1 до 1,5 млн рублей. Ещё 23% покупателей выбрали автомобили стоимостью 500 тыс. – 1 млн рублей, а 22% — в интервале 1,5–2 млн рублей. Таким образом, более 70% всех займов приходится на массовый сегмент до 2 млн рублей.

В пресс-службе компании отметили, что рынок постепенно восстанавливается на фоне снижения ставок, а клиенты всё чаще выбирают рациональный баланс между платежом и качеством. Спрос смещается в сторону машин среднего возраста, где сочетание цены, технического состояния и доступности запчастей остаётся наиболее оптимальным.