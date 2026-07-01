«Финансовые возможности на пределе»: Средняя сумма автокредита в США превысила 44 тысячи долларов

Жители США берут рекордные кредиты на покупку новых автомобилей, пишет агентство Bloomberg. Средняя сумма займа достигла 44 156 долларов, а почти четверть американцев оформляют рассрочку на семь лет и более.

У многих покупателей сумма задолженности превысила рыночную стоимость машины, а часть из них вовсе не могут погасить кредит. Ситуацию усугубляет и рост расходов на эксплуатацию авто — цены на бензин, подскочившие после конфликта с Ираном, пока остаются выше докризисного уровня (2,98 доллара за галлон).

«Покупатели вынуждены напрягать свои финансовые возможности до предела» — заявила заместитель вице-президента аналитической компании Edmunds Джессика Колдуэлл, отметив, что ситуация для потребителей может оставаться неблагоприятной в долгосрочной перспективе.

Ранее сообщалось, что россияне стали активнее брать автокредиты. В мае выдали автокредитов на 173 млрд рублей — рекорд за год. Эксперты отмечают, что кредиты опять стимулируют спрос, однако полного восстановления рынка ждать рано.