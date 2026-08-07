«Сосательный рефлекс»: Психолог рассказала, что не так с мужчинами, пьющими пиво из бутылок

Выбор между пивом в стеклянной бутылке и банке может зависеть не только от вкуса, но и от бессознательных механизмов. Об этом в Международный день пива рассказала клинический психолог Ирина Коржаева.

Когда мужчина пьёт из бутылки, он бессознательно возвращается в младенческий опыт — к кормлению грудью. Это архаичное успокоение через сосательный рефлекс. При этом выбор пить из бутылки — это не «нетрадиционные наклонности» и не бытовая привязанность к маме. Это доступ к глубокому телесному комфорту и чувству безопасности Ирина Коржаева Клинический психолог

По её словам, стеклянная бутылка даёт не только более привычное восприятие вкуса, но и создаёт особую атмосферу. Узкое горлышко, эстетика стекла и сам ритуал делают процесс более размеренным, тогда как банка ассоциируется с практичностью и скоростью.

Коржаева подчеркнула, что любители бутылочного пива вовсе не являются людьми, чрезмерно привязанными к матери. Она считает, что для них важен сам процесс и эмоциональное восприятие момента, а не только напиток.

Тем, кто предпочитает банку, психолог также не советует навешивать ярлыки. По её мнению, такой выбор отражает стремление к удобству и эффективности, а не отсутствие вкуса или понимания культуры потребления.

Специалист добавила, что ключевое значение имеет не сама тара, а способность человека осознанно выбирать. Если привычка становится автоматической и перестаёт замечаться, стоит задуматься, действительно ли это собственное решение.

Международный день пива придумал в 2007 году владелец бара из калифорнийского Санта-Круза Джесси Авшаломов, решив устроить летний аналог Октоберфеста в первую пятницу августа, когда нет крупных пивных событий. Поначалу сугубо местный, к 2011 году праздник распространился уже на 47 стран, а в 2012-м дату официально закрепили за первой пятницей августа и передали права некоммерческой организации, навсегда сохранив его независимым и посвящённым трём простым целям: собираться с друзьями, благодарить пивоваров и чествовать сам напиток.

Ранее сообщалось, что китайское пиво укрепляется на российском рынке и перестаёт быть экзотикой, занимая место ушедших западных брендов из-за сокращения поставок из Европы, роста пошлин и удорожания европейских марок. Покупатели стали чаще обращать внимание на китайскую продукцию как на доступную альтернативу.