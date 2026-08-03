Россияне почти протрезвели — потребление алкоголя упало до минимума с 90-х

Потребление алкоголя в России опустилось до самого низкого уровня с конца 1990-х годов. Данную информацию передал РБК начальник управления профилактики факторов риска ЦНИИОИЗ Минздрава Виктор Зыков.

По итогам 2025 года показатель составил 8,06 литра чистого спирта на душу населения. Согласно расчётам на базе июньских данных министерства, в 2026 году он снизится до 7,77 литра, что и станет рекордным минимумом за последние десятилетия.

С начала года сокращение затронуло практически все категории спиртного. Сильнее всего россияне охладели к коньяку и водке, объёмы реализации которых упали на 6 и 2,5% соответственно, следует из данных гильдии «Алкопро». При этом продажи ликёров и игристого продемонстрировали рост. Потребители стали понижать и градус, и разовые дозы.

Собственник Калужского ликёро-водочного завода «Кристалл» Павел Победкин подтвердил, что люди стали выпивать меньше за один приём. Среди причин он назвал ощутимое подорожание продукции из-за роста акцизов, а также смену потребительских привычек, начавшуюся ещё во времена пандемии. По его словам, алкоголь всё реже воспринимают исключительно как способ опьянеть, на первый план выходят вкус и качество.

Именно этим Победкин объяснил рост сегмента ликёро-водочных изделий, на который его предприятие сделало ставку ещё в 2022–2023 годах, смещая акцент с классической водки. Он добавил, что падение спроса на крепкий алкоголь носит масштабный характер, и сокращение продаж водки на 4–6% оборачивается серьёзным уменьшением в абсолютных объёмах, в то время как ликёро-водочный сегмент прибавляет 10–12%.

Эксперт по маркетингу крепкого алкоголя Руслан Брагин отметил смещение интереса в сторону социально ответственных категорий. Пиво выводится из организма быстрее водки или вина, поэтому последствия его употребления менее тяжёлые. Потребители устали от привычных напитков и всё чаще ищут новые вкусы.

Ещё один тренд — снижение градусности. Брагин рассказал, что практически все российские ликёро-водочные заводы начали выпускать джин, активно развивается категория ликёров, на рынке появились отечественные аналоги известных зарубежных брендов. Отдельно он выделил рост интереса к китайскому байцзю, который, как считается, вызывает менее выраженное похмелье, благодаря чему часть аудитории переключается на него с водки.

Традиционно самыми популярными остаются водка, коньяк и пиво, однако потребители охотно пробуют экзотику. Продажи корейского напитка соджу в прошлом году выросли вдвое, и он стал новым трендом. По прогнозам экспертов, снижение продолжится. К концу 2026 года объёмы выпитого крепкого алкоголя могут приблизиться к 118 миллионам декалитров, что на 2% меньше уровня 2025-го. Также ожидается дальнейший переток аудитории из вина в пиво и настойки.

Ранее стало известно, что самый высокий уровень потребления алкоголя среди россиян зафиксирован в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области, Костромской области и на Чукотке. Наименьшие объёмы традиционно отмечены в республиках Северного Кавказа — Чечне, Кабардино-Балкарии, Дагестане и Ингушетии. Москва также показала снижение: с 5,1 до 4,77 литра чистого спирта на человека.