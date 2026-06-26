Чем заменить источник эмоций? Отказ зумеров от алкоголя сочли временным

Сокращение интереса российской молодёжи к алкоголю существенно не повлияет на торговый рынок, а производители не станут урезать объёмы выпуска спиртного. Здесь важно понимать разницу между бесконтрольным потреблением алкогольных напитков и культурой пития дорогих вин. Об этом сказала Life.ru сомелье, винный эксперт, эксперт по алкогольному рынку Элина Денисова, комментируя спад интереса к спиртному со стороны зумеров.

«Я считаю, что эта гипотеза о том, что у нас станут меньше пить из-за молодёжи, совершенно не соответствует действительности. Во-первых, государство активно дотирует винодельческую промышленность. У нас есть интересные хозяйства, грамотные виноделы и качественная продукция — это уже серьёзный и устойчивый тренд. Во-вторых, в условиях санкций и импортозамещения никто не станет сворачивать отрасль», — пояснила она.

Выбирают зумеры ЗОЖ или компьютерные игры вместо алкоголя — это их личный выбор, но он вряд ли серьёзно ударит по рынку, сделала вывод эксперт. Если молодёжь не пьёт сейчас, это не значит, что она не проявит интерес к напиткам в будущем. Ведь их поколение повзрослеет, и со временем сформирует новые социокультурные запросы. Так что рынок будет эволюционировать вместе с ними, подчеркнула Денисова.

А психолог Марианна Абравитова напомнила, что алкоголь — это способ уйти от реальности, снять стресс, достичь изменённого состояния сознания. Но современному молодому поколению это уже не требуется в прежнем объёме, потому что у них есть интернет, социальные сети и компьютерные игры, заметила она. Зумеры нередко склонны к добровольному отшельничеству — они проводят время наедине с компьютером, и виртуальная реальность для них зачастую важнее реальной. А если ты погружён в игры или соцсети, алкоголь становится лишним, уверена психолог.

«Но если вдруг интернет «отнять», возникает вопрос: чем заменить этот источник эмоций? Понадобится альтернатива — какая-то увлекательная деятельность, живой интерес. Если её не предложить, есть риск, что молодёжь вернётся либо к алкоголю, либо, что ещё хуже, к запрещённым веществам, потому что потребность в положительных эмоциях никуда не денется», — продолжила Абравитова.

Сейчас активно популяризируется здоровый образ жизни — и это замечательно. Появляются бонусы, системы поощрений за спорт, за отказ от вредных привычек. Если сделать это частью государственной политики, национальной чертой, можно не опасаться возврата к той печальной алкоголизации населения, которая была характерна, скажем, для советского прошлого, пояснила психолог.

По её словам, поколение альфа (рождённые с 2010 года) тоже сильно подвержено влиянию виртуальной реальности и черпает оттуда положительные эмоции. Однако, в отличие от зумеров, которые в принципе отрицают алкоголь и не проявляют к нему интереса, у альф он всё же присутствует — пусть и в минимальной степени, сказала Абравитова.

«Мне кажется, это принятие алкоголя у них уже зафиксировалось и останется с ними надолго, если не навсегда. Но речь идёт именно о малых количествах и умеренных дозах, что совершенно нормально. Так что в этом смысле поколению альфа ничего не угрожает», — резюмировала Абравитова.

Ранее главный нарколог Москвы заметил, что развитие спорта, культуры и досуга снизило у столичной молодёжи потребность использовать алкоголь как способ расслабления. В столице сформировалась развитая инфраструктура для активного отдыха — от спортивных площадок до массовых городских мероприятий. Поэтому среди молодёжи употребление алкоголя постепенно перестаёт восприниматься как модная или социально одобряемая модель поведения.