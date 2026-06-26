Спиртное не в тренде: Столичные зумеры предпочитают бутылке турник, заявил главный нарколог

Развитие спорта, культуры и досуга снизило у московской молодёжи потребность использовать алкоголь как способ расслабления. Об этом сообщил ТАСС главный нарколог Москвы Антон Масякин. Москва относится к регионам с низким уровнем потребления горячительных напитков, а также с относительно низкой заболеваемостью алкоголизмом.

Масякин отметил, что в столице сформировалась развитая инфраструктура для активного отдыха — от спортивных площадок до массовых городских мероприятий. Поэтому среди молодёжи употребление алкоголя постепенно перестаёт восприниматься как модная или социально одобряемая модель поведения.

При этом специалист подчеркнул, что в ряде регионов России низкое потребление алкоголя связано с религиозными традициями, тогда как в Москве, по его словам, роль играет именно изменение образа жизни.

Как уже писал Life.ru, последние годы алкоголь перестал быть главным символом юношеских праздников. Меньше всего спиртного употребляют на Северном Кавказе — в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Но на смену одному приходят другие риски. Среди молодёжи на первое место выходят игромания, лудомания, курение вейпов и употребление психостимуляторов.