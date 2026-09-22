7 привычек водителей, из-за которых они теряют здоровье и портят его окружающим

22 сентября отмечается Всемирный день без автомобиля: идея родилась в 1970-е, во время нефтяного кризиса, и предлагает хотя бы на сутки пересесть на метро, велосипед или самокат. Городу такая передышка помогает, а мы решили напомнить о другом. Тем, кто проводит долгие часы за баранкой, отказ от машины иногда нужен и по вполне непраздничным причинам. Life.ru собрал семь привычек водителей, из-за которых здоровье страдает и у них самих, и у пассажиров с соседями.

Часы без остановки

Вредные привычки водителей: долгая езда без перерывов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Maxim Artemchuk

Дача за сотню километров, а до вечера надо успеть — на остановки нет времени. Водитель не выходит из машины часами: терпит, ёрзает, ловит спиной каждую кочку. Кардиологи связывают долгое сидение за рулём с набором веса и повышением давления. Сильная усталость наступает через 3,5–4 часа, отмечает ГИБДД, а перерывы рекомендуют делать каждые два часа хотя бы на 5–10 минут. Да, разминка на обочине выглядит нелепо, зато спина скажет спасибо.

Курить в салоне

Сигарета за рулём кажется мелочью: окно приоткрыто, дым уходит. На деле он оседает на обивке и одежде, да и пассажиры тоже дышат дымом, хотят они этого или нет. Запах въедается в ткань надолго и достаётся всем следующим пассажирам, даже некурящим. К тому же курящий водитель отвлекается на зажигалку, пепел и окурки, а на скорости каждая секунда может сыграть злую шутку. Так человек не только портит здоровье и себе, и тем, кто сидит сзади, но и рискует их жизнью.

Воздух по кругу

Рециркуляция воздуха в машине: чем опасна духота в салоне. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MAYA LAB

Включили рециркуляцию в пробке за коптящим грузовиком, а выключить забыли на весь маршрут. Дело знакомое: в салоне тепло, до дома ещё час. Между тем уже минут через десять в салоне становится практически невозможно дышать, а вместе со свежим воздухом пропадает и внимание. Эксперты рекомендуют включать рециркуляцию считаные минуты и возвращать забор с улицы, иначе будет клонить в сон. Вялость водители охотно списывают на магнитные бури, хотя по прогнозу ИКИ РАН на 21, 22 и 23 сентября Земле почти ничего не грозит.

Ехать невыспавшимся

Ночью удалось поспать часа четыре, зато есть кофе и банка энергетика. Водитель уверен, что бодрость гарантирована. Но кофеину нужно около получаса, чтобы начать действовать, а усталость он не отменяет, а лишь маскирует. Организм всё равно требует сна и может отключить внимание на несколько секунд прямо на ходу. Такие провалы опасны для всех на дороге, от пассажиров до пешеходов на переходе. Перед дальней поездкой лучше выспаться, а при сонливости остановиться.

Больной за рулём

Можно ли водить машину при болезни и таблетках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Температура, насморк, пачка таблеток в бардачке: «Ничего, доеду». Памятки для водителей просят перед поездкой воздержаться от лекарств, которые влияют на внимание, а если без них не обойтись, отложить дорогу. Плохое самочувствие и без того мешает сосредоточиться, а таблетки нередко добавляют сонливость. Рискуют не только водитель, но и пассажиры с пешеходами. Не ошибиться с дозой помогут привычки, которые не дают перепутать лекарства и ошибиться с дозировкой.

Ругаться и сигналить

Подрезали, не пропустили, встали на зелёном: ладонь уже лежит на клаксоне. Учёные подключали водителям датчики и замеряли физические показатели с мимикой: подрезанный на дороге переживает такой же стресс, как парашютист перед прыжком. Хронический стресс за рулём кардиологи вместе с малоподвижностью связывают с повышенным давлением. А гудок бьёт по нервам всем вокруг: шум больших трасс, по данным исследований, тоже повышает риск гипертонии у тех, кто живёт рядом.

Двигатель под окнами

Прогрев двигателя во дворе: вред выхлопа и правила. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Venn-Photo

Ещё темно, во дворе рычит чужой мотор: хозяин греет машину, а сам допивает чай дома. Соседи просыпаются от этого рёва, а форточку открыть уже не хочется. В выхлопных газах есть угарный газ, и во дворе-колодце он держится долго. Правила дорожного движения запрещают стоять в жилой зоне с работающим двигателем дольше пяти минут. Ближе к морозам таких прогревов станет больше, а что народные приметы октября обещают по погоде и первым холодам, можно узнать заранее.

Один день без машины ничего не изменит в мире, зато кое-что изменит в жизни водителя. Путь до метро пешком разминает спину, а свежий воздух прочищает голову. Всемирный день без автомобиля как раз про это. Соседи выдохнут, пассажиры пересядут на сиденья без запаха дыма. А сезон стоит начать с прогулки, пока световой день не сократился: осеннее равноденствие 2026 наступит 23 сентября в 03:06 по Москве.