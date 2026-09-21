Магнитные бури 21–23 сентября: Солнце воскресло и вспыхнуло трижды. Долетит ли удар до Земли? Оглавление Что произошло на Солнце Прогноз магнитных бурь 21, 22, 23 сентября 2026 года Когда ждать самого опасного периода Солнце внезапно очнулось после рекордного затишья и за несколько часов выдало сразу три вспышки. Земля пока укрыта щитом, но спокойствие выглядит подозрительно хрупким. В какой из дней ждать магнитную бурю по данным графиков учёных ИКИ РАН? Чем обрнутся для Земли три вспышки на Солнце? ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Космическая тишина оборвалась так же неожиданно, как началась. Ещё недавно Солнце казалось почти потухшим: его поверхность молчала, активность стремилась к нулю, а учёные обсуждали аномально быстрый спад солнечного цикла. Но звезда не умерла. После долгого оцепенения на ней вновь появились вспышки, словно кто-то повернул оставленный без присмотра рубильник. Несколько сигналов пришли один за другим, и зелёное спокойствие вокруг Земли внезапно стало выглядеть слишком беззащитным.

Что произошло на Солнце

Солнечная активность 21 сентября 2026 года: на Солнце произошло три вспышки. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

17 сентября Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщила об аномальном затишье. Впервые с декабря 2021 года на Солнце за четверо суток не произошло ни одной вспышки обычного класса C или выше. Пауза оказалась настолько продолжительной, что учёные заговорили об ускоренном завершении 25-го солнечного цикла, о чём подробнее рассказывал Life.ru в отдельном материале, т.к. активность звезды за последние два года снизилась почти втрое, а солнечный минимум теперь может наступить раньше прежних расчётов.

Однако утром 21 сентября Солнце внезапно вернулось к жизни. Активная область № 4534 за несколько часов произвела сразу три вспышки класса C. Самая сильная достигла уровня C3.7 и произошла в 01:34 по московскому времени. Затем последовали события C1.1 в 04:13 и C1.2 в 09:29 по Москве. Индекс вспышечной активности поднялся до 2,8, а состояние Солнца сменилось со спокойного на умеренно активное. При этом вспышек более мощных классов M и X за сутки не зарегистрировали. Свежие показатели публикуются на главной странице Лаборатории солнечной астрономии.

Прогноз магнитных бурь 21, 22, 23 сентября 2026 года

Прогноз магнитных бурь 21, 22, 23 сентября 2026 года — лфициальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Солнечный ветер утром двигался со скоростью около 358 километров в секунду. Его плотность оставалась низкой, поэтому немедленного давления на магнитосферу не возникло. Судя по текущим расчётам, новые вспышки также не сопровождались крупными выбросами плазмы, направленными точно к Земле.

Будут ли магнитные бури 21 сентября 2026 года. В понедельник магнитное поле Земли останется спокойным. Утром текущий индекс Kp опускался почти до нуля, а максимальное значение за предыдущие сутки не превысило двух баллов. В течение дня расчётный Kp будет колебаться примерно от 0,7 до 1,7 балла. Самое заметное снижение ожидается во второй половине дня, после чего показатель немного восстановится, но не выйдет из зелёной зоны. Вероятность спокойной магнитосферы 21 сентября составляет 82%. На возбуждённое состояние приходится 15%, а красный сектор занимает лишь 3% прогноза. Суточный индекс Ap равен пяти. Такое значение указывает на крайне слабую геомагнитную активность. Даже внезапное пробуждение Солнца пока не способно пробить защиту Земли.

Какой официальный прогноз магнитных бурь на 21–23 сентября 2026? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Будут ли магнитные бури 22 сентября 2026 года? Во вторник обстановка почти не изменится. Ночью Kp будет находиться возле 1,3 балла, а утром поднимется примерно до двух. Это станет самым высоким значением суток. После полудня активность начнёт снижаться. Вечером индекс может опуститься примерно до 0,7 балла, то есть магнитосфера приблизится к состоянию почти полного штиля. Вероятности распределяются точно так же, как днём ранее: 82% отводится спокойному сценарию, 15% приходится на возбуждение магнитного поля и лишь 3% на возможную бурю. Все столбцы на трёхдневном графике ИКИ РАН остаются зелёными и не приближаются даже к жёлтому сектору.

Будут ли магнитные бури 23 сентября 2026 года. В среду зелёный щит сохранится. Расчётный индекс Kp будет колебаться примерно от 0,7 до двух баллов. Небольшой подъём ожидается утром, после чего магнитное поле снова начнёт успокаиваться. Вероятность магнитной бури составляет 3%. Спокойное состояние магнитосферы ожидается с вероятностью 82%, возбуждённое с вероятностью 15%. На данный момент 23 сентября выглядит таким же спокойным, как два предыдущих дня. Чтобы этот прогноз изменился, Солнцу потребуется произвести гораздо более мощную вспышку с выбросом плазмы в сторону Земли.

Когда ждать самого опасного периода

Опасного периода на графиках ИКИ РАН пока нет. Максимальный Kp за три дня составит около двух баллов, тогда как слабая магнитная буря начинается при Kp 5. Вероятность шторма 21, 22 и 23 сентября остаётся одинаковой и составляет всего 3%. Спокойному сценарию во все три дня отводится 82%. Не меняется и индекс Ap: он удерживается на минимальной отметке пять. Однако следить за Солнцем всё же придётся. После продолжительного затишья звезда вновь начала производить вспышки, а активная область № 4534 ещё не покинула видимую сторону солнечного диска.

Пока Солнце лишь проверяет, работает ли выключенный рубильник. Земля отвечает абсолютным спокойствием, но после внезапного возвращения звезды к жизни эта тишина уже не кажется такой надёжной. А чтобы заранее отметить другие потенциально неспокойные даты, Life.ru собрал календарь магнитных бурь на весь сентябрь 2026 года.

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Авторы Карина Морозова